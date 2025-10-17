Schwenninger Wild Wings: Wohlfühlfaktor, Moskau – und Vater Tom kommt bald in die Helios Arena

Der neue Angreifer Danny O’Regan ist sich jetzt schon sicher: „Das war hundertprozentig die beste Entscheidung.“ Wie ihn sein neuer Coach Steve Walker erlebt.
Natürlich haben ihm die Mitspieler in dieser Woche von den besonderen Spielen gegen Mannheim etwas erzählt. Der neue Wild-Wings-Angreifer Danny O’Regan freut sich auf den Freitagabend in der SAP Arena: „Derbys sind überall etwas Besonderes. Ich liebe diese Atmosphäre. Ich bin froh, dass ich erst einmal in Schwenningen und in der DEL angekommen bin. Als Vorbereitung für das Spiel in Mannheim waren für mich meine ersten beiden Spiele in Straubing und gegen Augsburg optimal. Die DEL ist eine sehr attraktive Liga“, sagt und lacht der US-Amerikaner.