1 Schwenningens Verteidiger Alex Trivellato zieht Bilanz nach dem Wölfe-Cup: „Insgesamt waren unsere beiden Spiele okay. Aber wir müssen uns noch im Spiel ohne die Scheibe verbessern. Die Belastung in der Halle durch die Wärme war enorm.“ Foto: Eibner

Walker-Team unterliegt im Finale dem slowakischen Meister in einem „wilden“ Spiel mit 2:4. Überraschend gibt am Sonntag Neuzugang Teemu Pulkkinen schon sein Debüt und trifft bereits im Powerplay.









Die Wild Wings wurden beim Wölfe-Cup in Freiburg Zweiter. Im Finale am Sonntagabend unterlag Schwenningen dem slowakischen Meister HK Nitra in einem relativ „wilden“ Duell mit 2:4. Nitra hatte 49:15 Strafminuten verzeichnet!