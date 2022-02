1 Nach knapp drei Monaten Besuchsverbot dürfen die Wild-Wings-Fans am Freitag wieder zurück in die Helios Arena. Foto: Sigwart

Endlich wieder vor Zuschauern! Das DEL-Derby zwischen den Wild Wings und den Bietigheim Steelers (Freitag, 19.30 Uhr) kann vor erlaubten 2953 Fans stattfinden.















Die Ticket-Nachfrage war in dieser Woche bereits groß. Über 2500 Tickets waren am Donnerstag von den 2953 möglichen Karten bereits verkauft. Zutritt ist möglich über die 2G-plus-Regelung. Wolfgang Jack, einer der Fanbeauftragten der Wild Wings, berichtet von einer überwältigenden Resonanz angesichts der Wiederöffnung: "Unsere Anhänger haben diesen Tag herbeigesehnt."

Auch Boaz Bassen freut sich über die Rückkehr der Fans

Schwenningens Sportdirektor und Trainer Christof Kreutzer macht deutlich­: "Wir brauchen die Zuschauer, gerade nun auch zum Beginn der entscheidenden Phase in der Hauptrunde." Angreifer Boaz Bassen sieht es genauso: "Dass die Fans zurückkommen, ist sehr wichtig für uns."

Christof Kreutzer spricht von einem "wichtigen" Spiel gegen das Schlusslicht aus Bietigheim. Er setzt darauf, "dass wir an die gute Leistung gegen Straubing anknüpfen. Wir müssen gegen eine gute Kontermannschaft wie Bietigheim geduldig, aber auch mit viel Druck spielen."

Ein Trio fehlt – Marius Möchel verteidigt wieder

Tyson Spink und Will Weber (beide erkrankt) sowie der verletzte Maximilian Adam fallen aus. Dafür rückt Angreifer Marius Möchel wieder in die Verteidigung. Der in Straubing zum Zuschauen verdammte Angreifer Maximilian Hadraschek zählt wieder zum Kader.

In den bisherigen zwei Saisonduellen verkaufte sich der DEL-Aufsteiger aus Bietigheim gut gegen die Neckarstädter. Am 26. September unterlagen die Steelers zwar daheim mit 2:3 nach Verlängerung, doch am 28. November gewann das Team von Coach Danny Naud in der Helios-Arena mit 5:2.

Auf- und Abstiegsentscheidung steht kurz bevor

In den kommenden Tagen wird eine klare Entscheidung seitens der DEL und der DEL2 zur diesjährigen Auf- und Abstiegsregelung erwartet. Nach zwei großen Gesprächsrunden zwischen beiden Ligen kristallisiert sich wohl heraus, dass es trotz dieser "Corona-Saison" einen Absteiger aus der DEL geben wird – auch wenn der kommende DEL2-Meister nicht Frankfurt (als einziger Klub die Lizenz für die DEL beantragt) heißt. Auch Christof Kreutzer glaubt inzwischen an die Konstellation mit zumindest einem Absteiger.

Hauptrunde wird um eine Woche verlängert

Die 15 Clubs der DEL haben sich gemeinsam dazu entschieden, die aktuelle Hauptrunde um eine Woche zu verlängern. Die letzten beiden Spieltage finden nun am 1. April sowie am 3. April statt. "Wir gewinnen durch die zusätzliche Woche Zeit, so dass wir die ausgefallenen Spiele möglichst alle nachholen können", wird DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke zitiert. Die Serien im Play-off-Viertelfinale starten am 10. April. Das erste Halbfinale findet am 20.April statt. Die Finalserie um die Meisterschaft beginnt am 30. April. Die Wild Wings haben sofort reagiert und am Ende der Hauptrunde noch folgende Hauptrunden-Nachholspiele terminiert: Freitag, 25. März: daheim gegen Ingolstadt; Freitag, 1. April: in Ingolstadt, Sonntag, 3. April: daheim gegen Ingolstadt.