1 Schwenningens überragender Torhüter Marvin Cüpper (52 Saves) brachte die Münchner oft zur Verzweiflung. Foto: Eibner

Was für ein leidenschaftlicher Auftritt! In der DEL haben die Wild Wings am Freitagabend beim Top-Team aus München mit einem Mini-Kader unglücklich mit 3:4 verloren. Die Gäste zeigten eine Top-Moral.















Link kopiert

Wild-Wings-Angreifer Maximilian Hadraschek war nach dem Schlusszeichen enttäuscht: "Diese Niederlage ist sehr bitter. Aber ein Riesenkompliment an meine Mannschaft." Sage und schreibe neun Spieler fehlten bei den Wild Wings, nachdem auch Boaz Bassen (Oberkörperverletzung – fällt wohl eine Woche lang aus)nicht spielen konnte.

Hier geht's zu unserem Liveticker vom Spiel der Wild Wings

Im Tor stand Marvin Cüpper. Aber auch die Münchner konnten ihre Bestformation nicht aufbieten. Der gebürtige Doppelstädter Yannic Seidenberg fehlte ebenso wie der gesperrte Nationalspieler Patrick Hager.

Starker Marvin Cüpper

München rennt an – Schwenningen verteidigt um einen überragenden Marvin Cüpper gut. Tore fallen noch nicht: So konnte das erste Drittel charakterisiert werden. Die erste gute Möglichkeit besaß der sehr präsente Alex Karachun (10.). Dann erspielten sich die Bayern immer mehr klare Möglichkeiten durch Maxi Kastner (2) und Zachary Redmond, doch Cüpper zeigte spektakuläre Saves. "Wir müssen weiterhin defensiv gut stehen und unsere Chancen konsequent nutzen", so der junge Schwenninger Angreifer Philip Feist in der ersten Drittelspause.

Die schnelle Antwort von Alex Karachun zum 1:1

Mit Beginn des zweiten Abschnitts lieferten sich beide Teams einen tollen Schlagabtausch: Benjamin Smith (28.) brachte Red Bull mit 1:0 in Führung – nur 24 Sekunden später überwand Alex Karachun (16. Saisontreffer) Münchens Keeper Danny aus den Birken zum 1:1. Dann gingen die Gastgeber durch einen sehr umstrittenen Treffer von Frederik Tiffels (35.) mit 2:1 in Front. Umstritten deshalb, weil Tiffels den Puck mit einer nicht erlaubten Fuß-Kickbewegung ins Schwenninger Tor bugsiert hatte. Aber die Wild Wings gaben weiterhin alles. In der Schlussphase des Mitteldrittels besaßen Feist, Tomas Zaborsky und Johannes Huß gute Chancen.

Am Ende retten sich die Münchner über die Runden

Im dritten Abschnitt legten die Münchner erst einmal durch die Tore von Tiffels (42.) und Trevor Parkes (47./Überzahl) mit 4:1 vor. Aber die Wild Wings kämpften um jeden Meter und wurden belohnt: Zaborsky (54.) und Hadraschek (56.) verkürzen auf 3:4. Der Ausgleich ist für Schwenningen in der Crunchtime zum Greifen nah. Aber es soll nicht sein. Die Münchner retten sich über die Runden. Für die Schwenninger geht es am Sonntag (17 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Berlin weiter.

München – Wild Wings 4:3 (0:0/2:1/2:2). Tore: 1:0 Smith (27:17), 1:1 Karachun (27:41), 2:1 Tiffels (34:51), 3:1 Tiffels (41:25), 4:1 Parkes (46:23/5:4)., 4:2 Zaborsky (53:44/5:4), 4:3 Hadraschek (55:34). Strafen: München: 10 – Wild Wings: 12. Schiedsrichter: Kopitz/Rantala. Zuschauer: 1724.(darunter 50 Wild-Wings-Fans.