Schwenninger Wild Wings: Wild Wings und die Eishockeywelt trauern um Kim Collins

1 Über zwei Zeiträume hinweg war Kim Collins auch Trainer bei den Wild Wings. Foto: Eibner

Früherer Schwenninger Trainer wird nur 62 Jahre alt. „KC“ war sehr beliebt. Die Fans mochten seine nahbare und sehr kommunikative Art.









Der ehemalige Spieler und Trainer Kim „KC“ Collins ist im Alter von nur 62 Jahren verstorben. Das vermeldet der Deggendorfer SC. Collins lebte zuletzt in Niederbayern. Mehrmals stand er als Trainer an der Bande der Deggendorfer, zunächst in den Spielzeiten 1996/97 und 1997/98, später während der Saison 2011/12 und schließlich noch einmal während der Saison 2018/19.