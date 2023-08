Phasenweise gefällt der DEL-Ligist in seinem Offensivspiel. Auf Coach Steve Walker und sein Team wartet aber noch einiges an Arbeit in Sachen Abstimmung.

Die Wild Wings haben am Sonntagabend ihr zweites Saison-Vorbereitungsspiel bei ihrem Kooperationspartner EHC Freiburg (DEL2) in der Echte Helden Arena mit 3:2 (2:2/0:0/1:0) gewonnen. Phasenweise zeigten die Schwenninger in der Offensive eine gute Leistung. Es fehlt aber noch einiges in Sachen Abstimmung in allen Mannschaftsbereichen.

Der Rückblick auf den Test Kloten

Doch zuvor noch der Rückblick auf die 1:2-Niederlage der Neckarstädter nach Verlängerung am Freitag beim EHC Kloten. Der neue Schwenninger Coach Steve Walker zeigte sich insgesamt zufrieden mit dem ersten Auftritt seines Teams. „Natürlich müssen wir in den Details und Abläufen noch besser werden“, so der Coach und auch Schwenningens Geschäftsführer Stefan Wagner übereinstimmend. Das Unter- und Überzahlspiel wollte Walker noch nicht bewerten, da dieses in den Trainingseinheiten zuvor noch nicht detailliert bearbeitet worden war. Ein Kompliment vom Trainer erhielt Torhüter Cody Brenner für seinen gelungenen Einstand.

Die Personalien

In Freiburg setzte Steve Walker seine angekündigte personelle Rotation im Angriff fort. Daniel Pfaffengut, Sebastian Uvira und Victor Buchner, die gegen Kloten als überzählige Spieler noch zugeschaut hatten, waren gegen die Wölfe dabei. Dafür setzten nun Phil Hungerecker, Boaz Bassen und Philip Feist aus. Im Tor stand am Sonntag Joacim Eriksson. Als Kapitän agierte dieses Mal Pfaffengut.

Das erste Drittel in Freiburg

Gegen Freiburg waren die Schwenninger von rund 500 Fans in den Breisgau begleitet worden. Diese sahen bereits in der 2. Minute den 1:0-Treffer der Gastgeber durch Sebastian Hon. In doppelter Unterzahl kassierten die Wild Wings das 0:2 durch Calvin Pokorny (8.). In der elften Minute verkürzte Sebastian Uvira nach Vorarbeit von Kyle Platzer auf 1:2. Wenig später – 59 Sekunden vor dem Ende des ersten Drittels – traf Schwenningens Rückkehrer Max Görtz im Powerplay zum 2:2-Ausgleich.

Das zweite Drittel

Im Mitteldrittel besaßen die Wild Wings mehr Spielanteile und gute Chancen, doch Treffer fielen in dieser Phase keine.

Der Schlussabschnitt

Elf Minuten vor dem Ende gelang Alex Trivellato mit einem Distanzschuss das 3:2 für Schwenningen. Die Freiburger blieben jedoch gefährlich – der Ex-Wild-Wing Simon Danner vergab eine große Chance zum Ausgleich. Gute Wölfe kamen in den letzten beiden Minuten noch in den Genuss eines 6:4-Überzahlspiels. Eriksson parierte noch eine Chance der Breisgauer. Es blieb beim knappen 3:2-Sieg für die Wild Wings.

Wie es weitergeht

Für die Wild Wings geht es am kommenden Donnerstag (19.30 Uhr) daheim mit dem dritten Testspiel gegen die ZSC Lions weiter im Vorbereitungsprogramm.