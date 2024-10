Schwenninger Wild Wings: Wild Wings besiegen München im Penaltyschießen

1 Ben Marshall (rechts) – hier im Zweikampf mit Münchens Maximilian Daubner – und die Schwenninger Wild Wings besiegten Red Bull München im Penaltyschießen. Foto: Roland Sigwart

Nach zuletzt zwei Overtime-Siegen sicherten sich die Schwenninger Wild Wings diesmal im Penaltyschießen zwei Punkte. Gegen Red Bull München wurde Alexander Karachun zum Matchwinner.









Die 4967 Zuschauer in der Helios-Arena mussten sich eine Weile gedulden, bis sie das erste Tor zu sehen bekamen. In einem umkämpften ersten Drittel hatten die Wild Wings leicht die Nase vorn – gaben mehr Schüsse ab, sowohl auf das Tor von Münchens Schlussmann Mathias Niederberger als auch insgesamt. Allerdings spielte sich viel in der neutralen Zone ab. Beide Mannschaften schafften es nur selten, sich zielstrebig in Richtung des gegnerischen Goalies zu kombinieren und sich hochkarätige Torchancen herauszuspielen. Auch die drei Powerplay-Phasen – zwei aufseiten der Gäste und eine für die Schwenninger – blieben ungenutzt. So blieb es nach dem ersten Spielabschnitt beim torlosen Remis.