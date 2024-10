Schwenninger Wild Wings: Wieder Verlängerung, wieder Enttäuschung – und jetzt kommt Straubing

1 Boaz Bassen (rechts) und die Schwenninger Wild Wings mussten am Freitagabend in Wolfsburg schon zum vierten Mal in dieser Saison in eine Overtime. Foto: Eibner//Helbig

Die Schwenninger Wild Wings konnten nach der 3:4-Pleite nach Overtime in Wolfsburg zumindest stolz auf ihre gezeigte Moral sein. Am Sonntag gegen den Viertelfinal-Gegner der vergangenen Playoffs soll nun aber der erste Dreier eingefahren werden.









Link kopiert



Einmal mehr mussten die Schwenninger Wild Wing den Gang in die Verlängerung antreten – zum vierten Mal im sechsten Spiel der neuen DEL-Saison. Vor heimischer Kulisse gegen Bremerhaven (2:1 n.V.) und Berlin (4:3 n.P.) sicherte man sich zumindest noch den Bonuspunkt. Die Heimreisen aus Düsseldorf (2:3 n.P.) und nun aus Wolfsburg am vergangenen Freitagabend musste das Team von Headcoach Steve Walker allerdings mit nur einem Zähler im Gepäck antreten. „Im Drei-gegen-Drei kann alles passieren“, erinnerte Wild-Wings-Stürmer Sebastian Uvira nach der Partie an das ungeschriebene Eishockey-Gesetz.