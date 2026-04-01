Schwenninger Wild Wings: Wieder ein nächster Schritt

Nach dem Aus gegen Köln im Playoff-Viertelfinale können die Wild Wings dennoch stolz auf ihre Saison sein. Die Perspektiven sind hervorragend, meint Sportredakteur Michael Bundesmann.
Am Ende dieser Playoff-Viertelfinalserie zwischen Schwenningen und Köln entschieden in allen vier Partien Kleinigkeiten. Nach einer unglaublich starken Leistung in einem 104-minütigen, denkwürdigen Krimi am Dienstagabend müssen sich die Schwenninger aus der Saison verabschieden. Nicht viel fehlte zu einem fünften Duell.