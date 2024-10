Schwenninger Wild Wings: Wie Joacim Eriksson den schwarzen Abend erlebte

1 Sehr stark gehalten. Aber auch Joacim Eriksson konnte die Angriffswellen der Ingolstädter am Ende nicht mehr aufhalten. Foto: Roland Sigwart

Coach Steve Walker spricht nach dem 3:6 gegen Ingolstadt Klartext: „Wir müssen einen besseren Job machen.“ Die Erkältungswelle im Team lässt er nicht als Entschuldigung gelten.









Link kopiert



Wild-Wings-Torhüter Joacim Eriksson war nach der klaren Heimniederlage gegen den DEL-Tabellenführer Ingolstadt frustriert. Rein von seinen statistischen Zahlen her war der Schwenninger Top-Keeper am Dienstagabend in der Helios Arena Achterbahn gefahren. Nach dem Ende des zweiten Drittels (2:1) wies er eine Fangquote von 95 Prozent auf. Mit 22 Saves hatte er sein Team bis dahin im Spiel gehalten. Nach dem letzten Drittel (1:5) sank seine Fangquote auf 82 Prozent.