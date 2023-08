1 Ein absoluter Winner-Typ: Daryl Boyle hat bereits große Triumphe in seiner Karriere gefeiert. Foto: Roland Sigwart

Der neue Verteidiger weiß, wie Erfolg geht. Seine Teamkollegen schätzen ihn bereits sehr. Coach Steve Walker wollte ihn unbedingt aus München mitnehmen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Vor der Helios Arena am Mittwochmittag nach der langen Trainingseinheit der Wild Wings. Der neue Verteidiger Daryl Boyle strahlt mit der Mittagssonne um die Wette, ist bestens gelaunt. Die ersten beiden Wochen mit seinem neuen Team in Schwenningen haben dem 36-jährigen Deutsch-Kanadier gut gefallen. Mit seiner Frau Dwan und den beiden kleinen Söhnen Brees und Bray hat er sich in der Neckarstadt ausgezeichnet eingelebt. Step by step lernt das Quartett die Region kennen: „Schwenningen ist natürlich anders als eine Großstadt wie München, aber wir lieben wirklich auch die Ruhe und finden es sehr schön hier.“