1 Ken André Olimb ist einer der zweikampfstärksten Spieler bei den Wild Wings. Foto: Roland Sigwart

Die Schwenninger Wild Wings stellen sich für die kommende Saison auf und haben eine wichtige Personalentscheidung getroffen.









Link kopiert Diesen Artikel teilen











Nach seinem 400. Spiel in der DEL können die Wild Wings auch in Zukunft auf einen der besten Zwei-Wege-Stürmer der Liga zurückgreifen. Ken André Olimb ist mit über 53 Prozent gewonnener direkter Duelle einer der zweikampfstärksten Spieler in den Reihen der Neckarstädter. Hinzukommen in dieser Saison durchschnittlich knapp 19 Minuten Eiszeit, die meisten aller Offensivspieler sowie 19 Scorerpunkte.

Extrem verlässlicher Spieler

„Kenny ist ein extrem verlässlicher Spieler, der uns in allen Zonen und in allen Spielsituation hohe Qualität gibt. Er ist ein Typ, der innerhalb der Mannschaft, aber auch im Trainerteam sehr geschätzt wird und deshalb war es immer unser Ziel, ihn weiter an den Club zu binden“, sagt Geschäftsführer Stefan Wagner.

Ken André Olimb ist mit seiner Frau Benedikte mittlerweile heimisch geworden in der Region. Der zweimalige Olympiateilnehmer sieht seine Reise mit den Wild Wings dabei noch lange nicht am Ende.

Olimb sieht sehr viel Potenzial

„Als Profisportler sind für mich zwei Aspekte immer besonders wichtig. Wie sieht die sportliche Perspektive aus, und wie wohl fühlst du dich an einem Ort? Ich sehe bei den Wild Wings noch sehr viel Potenzial, und wir sind auch außerhalb des Rings sehr glücklich hier. Deshalb war es eine leichte Entscheidung, und ich freue mich sehr darauf auch in Zukunft für Schwenningen zu spielen“, beschreibt der norwegische Routinier.

Somit bleibt der diesjährige Assistenzkapitän und elffache WM-Teilnehmer auch in der Saison 2023|24 eine wichtige Säule im Kader der Wild Wings.