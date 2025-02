Schwenninger Wild Wings: Welche Spieler die Neckarstädter offenbar auf dem Bildschirm haben

1 Stürmer Sven Ziegler spielt für die Iserlohn Roosters persönlich eine hervorragende Saison. Einige DEL-Clubs – offenbar auch die Wild Wings – sind an ihm dran. Foto: Eibner

Die Kaderplanung für die kommende Saison läuft im Hintergrund auf Hochtouren. Ein interessantes Duo taucht nun in der Gerüchteküche auf. Craig Woodcroft steht als neuer Coach in Straubing schon unter Druck.









Bis zum Samstag haben die Wild Wings noch frei, dann beginnen die Vorbereitungen für die heiße Endphase der DEL-Hauptrunde. Am Donnerstag, 13. Februar, geht es für die Schwenninger mit dem Spiel in München weiter. Parallel dazu wird es in der Gerüchteküche der Liga hinsichtlich der nächsten Saison 2025/26 immer heißer.