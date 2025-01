Top-Talente und WG-Partnerinnen Rosina Schneider und Sandrina Sprengel verbindet mehr als der Sport

Sandrina Sprengel aus Grosselfingen und Rosina Schneider aus Wiesenstetten zählen zu den größten Nachwuchs-Talenten in der deutschen Leichtathletik. Wir haben die beiden – die mittlerweile zusammen in einer WG leben – in Stuttgart getroffen. Es entwickelte sich ein kurzweiliges und hochspannendes Gespräch.