Schwenninger Wild Wings: Was neues Selbstvertrauen mit einer Mannschaft alles macht

Was neues Selbstvertrauen mit einer Mannschaft alles macht

1 Kyle Platzer zählt bei den Wild Wings zu den Spielern, die leistungsmäßig in den vergangenen Partien wieder einen großen Schritt nach vorne schafften. Er betont: „Wir glauben wieder mehr an uns.“ Foto: Roland Sigwart

Die Heimpartie gegen DEL-Spitzenreiter Ingolstadt wird zum Spektakel. Coach Steve Walker sagt: „Unsere Leistung war sehr gut. Schade, dass wir spät noch die Tore kassiert haben.“ Am Sonntag geht es in Bremerhaven weiter.









Schwenningen gegen Ingolstadt (4:5 nach Verlängerung) – das war großes Eishockey-Kino am Donnerstagabend in der Helios Arena. Mit einer starken Leistung stellten die Wild Wings einmal mehr unter Beweis, dass sie wieder auf dem Niveau des Vorjahres sind. Der DEL-Spitzenreiter aus Oberbayern wankte gewaltig, doch er fiel nicht hin und feierte seinen siebten Sieg in Folge.