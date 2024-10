1 Auch Alex Karachun (links) und Phil Hungerecker waren bedient nach der 1:2-Heimniederlage gegen Straubing. Foto: Roland Sigwart

Im Umfeld der Neckarstädter kommen nach dem blassen Saisonstart erste kritische Stimmen auf. Interne Erkältungswelle ebbt ab. Ken André Olimb fällt noch länger aus.









Nein, das ist noch die Wild-Wings-Mannschaft, die in der vergangenen DEL-Saison so begeisterte. Auch wenn der Großteil der Mannschaft in Schwenningen geblieben ist und Trainer Steve Walker am Spielsystem kaum etwas veränderte – die Schwäne „quälten“ sich spielerisch durch die Saisoneröffnunsphase.