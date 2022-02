1 Trainer Daniel Naud wird weiter an der Bande der Bietigheim Steelers stehen. Foto: Eibner

Nur einen Absteiger, Zuschauerdeckelung, wichtige Personalien – die Deutsche Eishockey Liga (DEL) kehrt nach der themenreichen Olympia-Pause schrittweise in einen regelmäßigen Spielbetrieb zurück. Auch die Schwenninger Wild Wings schauen genau hin, was die Konkurrenz macht.















Bereits am Dienstagabend stehen gleich drei Partien an, darunter Köln gegen Spitzenreiter Eisbären Berlin und Schwenningen gegen Iserlohn. Für die Haie ist es schon das dritte Spiel binnen fünf Tagen. Gegen Iserlohn wurde beim 4:3 der Bann nach zehn sieglosen Spielen gebrochen. Zuversicht schöpfen die Kölner aus der Vertragsverlängerung mit Trainer Uwe Krupp. "Er hat auch in den letzten zwei Jahren, die unheimlich schwer waren, gezeigt, was er für ein Commitment hier einbringt", sagt Geschäftsführer Philipp Walter.

Haie stellen Eilantrag zur Aufhebung der Zuschauerdeckelung

Walter versucht zudem, die Deckelung der Fans in der Halle über einen Eilantrag aufzuheben. "Seit Saisonbeginn im September setzen wir aktuell die neunte Verordnung beziehungsweise Neuregelung um. Während in vielen anderen Bereichen des Lebens und auch in anderen Ländern – gerade in Sportstadien – Freiheit und Selbstbestimmung zurückkehren, sehen wir uns weiterhin starken Einschränkungen ausgesetzt. Diese haben massive wirtschaftliche Folgen für uns. Als Kölner Haie erwirtschaften wir bis zu 80 Prozent unserer Umsätze am Spieltag", so Walter auf der Homepage der Haie. Der Kölner weiter: "Die Erlaubnis von 4000 Zuschauerinnen und Zuschauern bedeutet in der Arena eine Auslastung von 21 Prozent. Wir sehen es als unsere Pflicht an, diese Vorgabe auf ihre Verhältnismäßigkeit prüfen zu lassen. Wir halten es für absolut vertretbar, deutlich mehr Fans in die Arena zu lassen."

Iserlohn: Bartmann vertritt wieder Kleinendorst

Iserlohn musste übrigens weiter auf Coach Kurt Kleinendorst verzichten, der von Jamie Bartmann vertreten wurde. Dieser steht an der Bande ohne viel Kontakt zu Kleinendorst: "Wir haben ein bisschen Kontakt zwischen den Drittel-Pausen, aber Kurt hat viel Vertrauen", sagte Bartman bei MagentaSport. Iserlohn-Keeper Hannibal Weitzmann musste bei seinem Comeback vier Gegentore hinnehmen

Naud verlängert in Bietigheim

Unterdessen haben die Bietigheim Steelers den Vertrag mit Trainer Daniel Naud verlängert. Der Kanadier wechselte zur Saison 2020/21 in Ellental und führte die Schwaben als Meister der DEL2 in das Oberhaus. Ligaübergreifend stand er in seiner zweiten Amtszeit in Bietigheim bisher in 103 Spielen hinter Bande und konnte davon 55 gewinnen. Der Trainer wird auf der Steelers-Homepage so zitiert: "Meine Frau und ich fühlen uns in Bietigheim sehr wohl, das ist sehr wichtig für uns. Die Zusammenarbeit mit allen Personen im Club macht großen Spaß. Ich möchte das Team weiterentwickeln, um unsere gesteckten Ziele zu erreichen." Geschäftsführer Volker Schoch sagt: "Ich bin sehr froh, dass Daniel Naud bleibt. Danny nimmt seine Arbeit sehr ernst und stellt sich der Herausforderung. Er jammert nicht, wenn wir mit kurzer Bank antreten müssen, sondern sucht nach Lösungen. Wir tauschen uns regelmäßig und intensiv aus. Wir diskutieren, analysieren und finden Wege. Die Zusammenarbeit macht Spaß und ich freue mich auf weitere gemeinsame Erfolge. Jetzt wird weiter hart am Saisonziel Klassenerhalt gearbeitet und die neue Saison geplant."