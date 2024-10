Schwenninger Wild Wings: Was ein glücklicher George Fritz heute alles macht

Was ein glücklicher George Fritz heute alles macht

1 Von den Schweninger Fans, einige haben ihn noch als Spieler erlebt, begeistert gefeiert: Ein glücklicher George Fritz am Sonntag beim Wiedersehen in der Helios Arena. Foto: Roland Sigwart

SERC-Legende zeigte sich am Sonntag beim Heimspiel gegen Augsburg begeistert von der Stimmung und genießt seinen (Un)-Ruhestand im Paradies Vancouver Island. Als nächstes kommt auch Mike Lay in die Helios Arena.









Die Schwenninger Eishockey-Legenden kreuzen immer mehr in der Helios Arena auf. Ist es die Sehnsucht nach einem Rendevouz mit der Vergangenheit? Weckt die neue Wall of Fame in der Helios Arena, wo jetzt ihre Trikots einen Ehrenplatz gefunden haben, die Neugier? Oder ist es einfach der Genuss, alte Freunde wieder zu sehen und dabei das aktuelle Wild-Wings-Team zu beobachten?