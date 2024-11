Schwenninger Wild Wings: Was Coach Steve Walker beim ersten Saisondreier besonders gut gefällt

Was Coach Steve Walker beim ersten Saisondreier besonders gut gefällt

1 Die große Erleichterung ist spürbar. Im 14. Saisonspiel hat es für die Wild Wings endlich mit dem ersten Sieg in der regulären Spielzeit geklappt. „Das gibt uns neues Selbstvertrauen“, sagt auch Angreifer Sebastian Uvira. Foto: Roland Sigwart

Große Erleichterung in Schwenningen nach dem wichtigen 4:1 gegen Iserlohn. Sonntag-Partie beim DEL-Titelverteidiger Berlin könnte für die Wild Wings ein „Brett“ werden.









Der Knoten ist geplatzt. Der erste Saisonsieg (4:1 gegen Iserlohn) ist für die Wild Wings nach regulärer Spielzeit gefallen. Das Schwenninger Team begeisterte in der ausverkauften Helios Arena am Freitagabend mit einer großen Fleißarbeit und viel Effektivität gegen einen starken Roosters-Schlussmann Andreas Jenike. In der DEL-Tabelle kletterten die Neckarstädter (Platz 11, 17 Punkte) wieder leicht nach oben.