1 Kurzzeitiger Rollentausch an der Schwenninger Bande: Co-Trainer Tim Kehler (links) schlüpft am Samstag in Kloten in die Rolle von Chefcoach Steve Walker. Foto: Heinz Wittmann

Neckarstädter testen am Wochenende zwei Mal gegen den EHC Kloten. Steve Walker muss kurz mal rüber nach Kanada. Am Sonntagnachmittag ist auch Saisoneröffnungsfeier.









Die Wild Wings messen sich am Wochenende gleich zwei Mal mit dem Schweizer A-Ligisten Kloten. Am Samstag (15 Uhr) läuft das erste Spiel in der Flughafenstadt – am Sonntag (15 Uhr) steigt das „Rückspiel“ in Schwenningen. Anschließend findet rund um die Helios Arena die Saisoneröffnungsfeier mit Mannschaft und Fans statt.