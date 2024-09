1 Eine Woche vor dem DEL-Start bestens gelaunt: Wild-Wings-Coach Steve Walker (links) und Geschäftsführer Stefan Wagner. Foto: Roland Sigwart

Schwenninger biegen auf die Zielgerade der Vorbereitung ein. Es geht noch am Freitag (19.30 Uhr) daheim gegen Frankfurt und am Sonntag (14 Uhr) nach Augsburg. Dan Hacker kommt auf Besuch









Es geht an den Feinschliff. Die Wild Wings befinden sich in ihrer vorletzten Vorbereitungswoche auf die neue DEL-Saison. Coach Steve Walker hat bei den vielen Spielformen im Training in den vergangenen Tagen bewusst ungewöhnlich viel unterbrochen, in den Details einiges noch korrigiert.