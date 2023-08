Mit 2:4 haben die Wild Wings ihren ersten Test am Donnerstagabend in der Helios Arena gegen den Schweizer Top-Club ZSC Lions verloren. Am Samstag (16.30 Uhr) folgt das „Rückspiel“ in Zürich in einer ausverkauften Swiss Life Arena. Viele Schwenninger Fans werden dabei sein. Der Grund für dieses sehr große Interesse: Der Eintritt ist kostenlos – die Lions werden im Rahmen des Spiels ihren neuen Kader präsentieren und mit den Zuschauern ein Saisoneröffnungsfest feiern.

Das sagt Steve Walker

Doch zurück zum 2:4 am Donnerstag. Wild-Wings-Coach Steve Walker hatte trotz der Niederlage „wirklich viele positive Dinge in unserem Spiel“ gesehen.

„Es war bislang unsere beste Leistung in den Testspielen und für uns ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Gegen einen starken Gegner war es eine gute Lektion für uns. Natürlich müssen wir die Fehler, die zu den Gegentoren führten, abstellen.“

Sebastian Uvira

Sehr präsent war beispielsweise Schwenningens Angreifer Sebastian Uvira, dem ebenfalls das neue offensive Spielsystem sehr viel Spaß macht. „Dieses liegt mir absolut. Ich bekomme mehr Kontrolle übers Spiel. Wir können uns über unser neues Trainerteam sehr glücklich schätzen. Die Coaches bringen eine brutal gute Struktur in unser Spiel “, sagt die Nummer 93, der sich bereits in einer starken Form befindet.

Uvira arbeitete im Sommer nicht nur intensiv mit der Trainingsgruppe unter Athletik-Coach Hendrik Kolbert in Schwenningen, sondern nahm auch einiges an Eiszeit zusammen mit einigen Top-Spielern in Tschechien. „Wir haben gegen ein Top-Team wie Zürich einige gute Sachen gemacht, sind viel geskatet. Außerdem haben wir noch Zeit, die Fehler, die uns passierten, noch gerade zu bügeln. Ich habe für die kommende Saison ein sehr gutes Gefühl.“

Das meint der zweifache Torschütze Tyson Spink

Dem zweifachen Schwenninger Torschütze Tyson Spink hatte der Test viel Spaß gemacht: „Auch wenn wir verloren haben, war es schön, wieder einmal vor unseren Fans zu spielen. Wir haben einige Dinge gegen Zürich gut gemacht. Nach unserem Videostudium am Freitag kennen wir dann die Details, die wir am Samstag im zweiten Spiel gegen die Lions besser machen müssen“, lacht der Top-Scorer.“