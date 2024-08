Schwenninger Wild Wings: Warum Matt Puempel die Kriminologie so fasziniert

1 Die klaren Ziele in Schwenningen vor Augen: Matt Puempel möchte mit den Wild Wings eine erfolgreiche neue DEL-Saison spielen. Foto: Roland Sigwart

Schwenningens neuer Stürmer über sein Team, seine Ziele und seine Vorlieben. Coach Steve Walker zeigt sich nach den ersten Wochen begeistert vom Ex-NHL-Spieler.









Das Training bei den Wild Wings ist an diesem Tag vorbei. Matt Puempel freut sich auf einen entspannten Nachmittag in seinem neuen Zuhause in der Villinger City. Ein Video-Call mit seiner Lebensgefährtin Leah, die bald nach Schwenningen nachkommt, ist geplant. Außerdem möchte der Flügelstürmer auch etwas entspannen. Und sein großes Hobby, das Angeln? Der gebürtige Kanadier mit dem deutschen Pass lacht und sagt: „Bisher kam ich noch nicht dazu. Aber es soll ja in der Region schöne Gewässer geben. Ich muss mich erst einmal erkundigen, wie das mit der Lizenz ist.“