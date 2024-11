Schwenninger Wild Wings: Warum der Straubinger Travis St.Denis nicht in die Helios Arena kommt

1 Wieder einmal gesperrt: Straubings Travis St. Denis wird am Sonntag in der Helios Arena nicht gegen die Wild Wings spielen. Foto: Eibner

Tigers-Angreifer wurde vom DEL-Disziplinarausschuss für fünf Spiele gesperrt und kann am Sonntag nicht in Schwenningen auflaufen. Sein Teamkollege Joshua Samanski wechselt wohl nach Berlin.









Travis St. Denis wird am kommenden Sonntag (16.30 Uhr) nicht in der Helios Arena gegen die Wild Wings spielen. Der Straubinger Angreifer wurde vom DEL-Disziplinarausschuss für fünf Spiele gesperrt. Der Grund: Beim 5:2-Sieg der Tigers in München am vergangenen Freitag hatte St. Denis aufgrund „unkorrekten Körperangriffs“ eine Große Strafe nebst Spieldauer-Disziplinarstrafe erhalten. Weil der Kanadier in der Liga laut DEL-Disziplinarausschuss als „Wiederholungstäter“ gilt, wurde er für fünf Spiele gesperrt und wird erst wieder ab 1. Dezember einsatzberechtigt sein.