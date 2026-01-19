Schwenninger Wild Wings: Warum der historische Sieg an der Nordseeküste so wichtig ist

Um was es für die Wild Wings vor und nach Olympia in der DEL-Hauptrunde vor allem geht. Angreifer Alex Karachun steht mit seiner Torserie für den positiven Trend.

Sechs Mal in Folge hatten die Wild Wings – saisonübergreifend – nicht mehr in Bremerhaven gewonnen. Am Sonntagabend schlugen die Schwenninger jedoch mit dem starken und verdienten 5:2-Sieg ein neues Kapitel an der Nordseeküste auf. Torschütze Philip Feist brachte es nach dem Schlusszeichen auf den Punkt: „Es wurde auf jeden Fall mal Zeit, dass wir hier gewinnen.Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert und müssen in den nächsten Spielen an dieser Leistung anknüpfen.“

Coach Steve Walker freute sich über die kompakte Leistung seines Teams, das von Beginn an den Weg nach vorne suchte: „Wir haben gute 60 Minuten gegen eines der defensivstärksten Teams der Liga gespielt. Wir hatten nach dem 1:0 von Bremerhaven schnell eine Antwort mit dem Ausgleich, was uns in die richtige Richtung gepusht hat. Wir haben eines unserer besten Mitteldrittel gespielt. Am Ende hat uns auch Joacim (Eriksson, Anm.d.Red.) mit einigen Big Saves geholfen. Dieser Sieg in Bremerhaven ist für uns natürlich sehr wichtig.“

Weshalb Platz acht so bedeutend ist

Beim Blick auf die DEL-Tabelle wird deutlich, wie eminent wichtig diese drei Punkte für die Schwäne (10./54) am 41. Spieltag in Richtung Pre-Playoff-Qualifikation waren. Die Schwenninger erarbeiteten sich einen Drei-Zähler-Vorsprung vor Augsburg (11./51) und blieben mit diesem Erfolgserlebnis an Nürnberg (9./56) und Wolfsburg (8./59) dran.

Die Berliner Eisbären /7./64) – nun mit dem zurückgekehrten Kai Wissmann insgesamt im Aufwärtstrend – dürften für die Wild Wings in den restlichen elf Hauptrunden-Spielen kaum noch einzuholen sein. Es geht für die Neckarstädter also noch darum, bis zum Ende der Hauptrunde zumindest den achten Platz noch zu erreichen. Der achte Rang würde in der kurzen „Best of 3-Serie“ der Pre-Playoffs das Heimrecht gegen den Hauptrunden-Neunten bedeuten.

Wie wichtig dieses Heimrecht ist, bekamen die Wild Wings in der vergangenen Saison zu spüren, als sie zweimal in Nürnberg antreten mussten – und ausschieden. Im Rückblick war dieser Heimspiel-Anteil für die Ice Tigers mitentscheidend für das Ausscheiden des Schwenninger Teams.

Wie es weitergeht

Bis zur Olympia-Pause wartet auf das Walker-Team noch ein knallhartes Programm – es geht nur gegen die Top-Teams: Am Freitag kommt Köln, am Sonntag gastieren die Schwenninger in Ingolstadt und abschließend vor dem vierwöchigen Break gastiert am Dienstag, 27. Februar, dann noch Red Bull München in der Helios Arena.

Alex Karachun

Für den aktuellen positiven Leistungstrend der Wild Wings steht Angreifer Alex Karachun. Der 30-Jährige hat in sieben der vergangenen acht Spiele immer getroffen, verzeichnete in dieser Phase insgesamt neun Tore. In der Sturmreihe mit „Zauberer“ Kyle Platzer und „Arbeiter“ Jordan Szwarz fühlt sich Schwenningens Nummer 47 spielerisch wohl. Karachun steht auch dafür, wenn notwendig, sehr kritische Töne anzuschlagen. Doch im Moment zeigt sich der Stürmer ebenfalls einverstanden mit der Entwicklung der Mannschaft: „Wir dürfen aber keinen Prozentpunkt nachlassen und müssen als geschlossenes Team spielen“, betonte Alex Karachun zuletzt auch.