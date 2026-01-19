Schwenninger Wild Wings: Warum der historische Sieg an der Nordseeküste so wichtig ist

Um was es für die Wild Wings vor und nach Olympia in der DEL-Hauptrunde vor allem geht. Angreifer Alex Karachun steht mit seiner Torserie für den positiven Trend.
Sechs Mal in Folge hatten die Wild Wings – saisonübergreifend – nicht mehr in Bremerhaven gewonnen. Am Sonntagabend schlugen die Schwenninger jedoch mit dem starken und verdienten 5:2-Sieg ein neues Kapitel an der Nordseeküste auf. Torschütze Philip Feist brachte es nach dem Schlusszeichen auf den Punkt: „Es wurde auf jeden Fall mal Zeit, dass wir hier gewinnen.Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert und müssen in den nächsten Spielen an dieser Leistung anknüpfen.“