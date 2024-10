1 Die Wild Wings müssen in einer stärker gewordenen DEL um jeden Punkt sehr hart kämpfen. Unser Bild zeigt das Duell zwischen Kapitän Thomas Larkin (rechts) und Frankfurts Carter Rowney. Foto: Eibner

Die Richtung stimmt bei den Schwenningern, auch wenn Powerplay und Schusseffizienz weiterhin die großen Baustellen bleiben. Die Erwartungshaltung der Fans ist nach wie vor hoch.









Link kopiert



Nach elf Spielen in der neuen DEL-Saison nehmen die „Überstundenkönige“ aus Schwenningen (bereits fünf Mal in der Overtime) Platz zehn mit zwölf Punkten ein. Noch immer fehlt den Wild Wings ein Dreier in dieser Saison.