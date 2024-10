Warum das Erfolgserlebnis gegen Iserlohn so wichtig ist

Endlich: Nach drei Heimniederlagen in Folge jubelten die Wild Wings gegen Iserlohn wieder.

Coach Steve Walker lobt sein Team. Der entscheidende 2:1-Treffer von Zach Senyshyn war auch etwas für den Hockey-Gourmet. Am Sonntag geht es in Frankfurt weiter.









Das Beste kam zum Schluss! Nur noch knapp fünf Sekunden waren am Donnerstagabend in der Verlängerung zwischen Schwenningen und Iserlohn beim Stand von 1:1 zu spielen. Die Wild Wings waren in Überzahl. Der letzte Angriff lief. Viele Spieler versuchen es dann naturgemäß mit der Brechstange.