Wild-Wings-Coach sucht immer nach neuen Lösungen und Impulsen, um mit seinem Team aus dem sportlichen Tief herauszukommen.

Neckarstädter haben am Freitag (16.30 Uhr) Iserlohn im „Sechs-Punkte-Spiel" zu Gast. Warum der Schwenninger Coach aktuell nicht so sehr auf die DEL-Tabelle schaut.









Für die Wild Wings zählen in ihrer angespannten Tabellensituation in der DEL (12./14) nur noch Zähler. Deshalb ist es nicht übertrieben, das Heimduell gegen Iserlohn am Freitag (16.30 Uhr) als „Sechs-Punkte-Spiel“ für die Schwenninger zu bezeichnen.