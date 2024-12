Schwenninger Wild Wings: Walkers aggressives Vollgas-Eishockey feiert sein Comeback

1 Entwarnung: Sebastian Uvira hatte in Köln den Puck hart ins Gesicht bekommen. Der Cut musste sofort in der Kabine behandelt werden. Der Wild-Wings-Stürmer dürfte am Donnerstag gegen Ingolstadt aber wieder dabei sein. Foto: Eibner

Die wichtigste Erkenntnis nach dem Sechs-Punkte-Wochenende: Kapitän Thomas Larkin und Co. sind in etwa zurück auf dem spielerischen Level des erfolgreichen Vorjahres.









Die Wild Wings haben in der DEL mit den Siegen gegen Mannheim (6:2) und in Köln (4:2) ihr erstes Sechs-Punkte-Wochenende in dieser Saison eingetütet. Es gibt eine erfreuliche und wichtige Erkenntnis aus Schwenninger Sicht: Die Mannschaft zelebriert in etwa wieder das Vollgas-Eishockey im Walker-System, das sie im vergangenen Jahr direkt in die Play-offs geführt hatte.