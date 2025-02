Schwenninger Wild Wings: Walker-Team sollte schnellstens raus aus der Negativ-Spirale

1 Zweimal gegen München getroffen, aber doch enttäuscht: Schwenningens Top-Torjäger Zach Senyshyn nach dem Schlusszeichen im SAP Garden. Foto: Eibner

Nach der 2:5-Niederlage in München läuft am Sonntag das nächste „Sechs-Punkte-Spiel“ daheim gegen Nürnberg. Wild-Wings-Coach kritisiert die zu „vielen individuellen Fehler“. Nur wenige Kilometer entfernt vom Tageshotel passiert der schreckliche Anschlag.









Es war kein normales DEL-Spiel am Donnerstag in München. Trainer und Mannschaft der Wild Wings bezogen vor dem Spiel zur Mittagsstunde gerade ihr Tageshotel in München-Riem, um sich auf die Partie am Abend vorzubereiten, als der schreckliche Anschlag im Zentrum der bayrischen Landeshauptstadt passierte. Die Verantwortlichen und das Team zeigten sich angesichts der Nachrichten im Hotel tief bestürzt.