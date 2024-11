Schwenninger Wild Wings: Wahnsinns-Finale in Berlin – Walker-Team siegt mit 4:3 nach Verlängerung

1 Was für ein cooler Sieger-Typ! Zach Senyshyn, der Mann für die besonderen Schwenninger Tore: Bereits zum dritten Mal in dieser Saison erzielte er – nun in Berlin – den entscheidenden Treffer in der Verlängerung. Foto: Eibner-Pressefoto

In der letzten Sekunde der regulären Spielzeit schafft Ben Marshall noch den 3:3-Ausgleich. Dann ist Zach Senyshyn in der Overtime zur Stelle. Schwenningen verhindert Clubrekord der Eisbären.









Die Wild Wings haben am letzten Spieltag vor der zweiwöchigen Deutschland-Cup-Pause am Sonntag in Berlin einen wahnsinnigen Endspurt hingelegt. Nach einem 1:3-Rückstand schafften sie in den letzten 17 Sekunden der regulären Spielzeit mit zwei Treffern noch den 3:3-Ausgleich. Zum dritten Mal in einer Verlängerung sorgte Zach Senyshyn für den Schwenninger Siegtreffer.