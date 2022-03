Vorher auf einen Kaffee mit Harold Kreis – ist am Sonntag nicht drin

1 Ausgerutscht. Die Wild Wings – Niclas Burström (rechts) – patzten beim Heimspiel gegen Ingolstadt. Foto: Roland Sigwart

Die Wild Wings haben am Freitagabend im DEL-Abstiegskampf verpasst, sich mit einem Erfolg daheim gegen Ingolstadt (2:5) vom weiter schwächelnden Schlusslicht Krefeld punktemäßig abzusetzen.















Es wäre in dieser Situation der Schwenninger – an diesem Freitag – ein sehr wertvoller Sieg für die Wild Wings in der Tabelle gewesen. Doch es klappte gegen clevere und effektive Ingolstädter nicht. Einstellung und Kampf stimmten beim Tabellenvorletzten, doch spielerisch war es zu wenig. Dazu kamen individuelle Fehler bei teilweise unnötigen Gegentoren gegen Ingolstadt.