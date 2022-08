Vorfreude auf das erste Testspiel in Freiburg

1 Wild-Wings-Coach Harold Kreis setzt in Freiburg auf neue Erkenntnisse. Foto: Roland Sigwart

Endlich. Nach zweiwöchigem intensiven Eistraining bedeutet das Testspiel am Dienstag (19.30 Uhr) in Freiburg für die Wild Wings eine willkommene Abwechslung in der Vorbereitung.















So sieht es auch Schwenningens Neuzugang Brandon DeFazio. "Wir freuen uns nach dem umfangreichen Training auf das erste Testspiel. Spielen ist immer besser als trainieren", lacht der Angreifer.

Coach Harold Kreis setzt auf neue Erkenntnisse

Die Wild Wings und ihr Kooperationspartner aus Freiburg liefen sich sportlich einige Jahre in der Vorbereitung nicht mehr über den Weg. Beide Klubs hielten es deshalb für angemessen, nun wieder einmal ein Testspiel zu bestreiten.

Auch Schwenningens neuer Cheftrainer Harold Kreis freut sich über das erste Spiel unter seiner Regie. "Jetzt gilt es, dass wir die im Training spieltaktisch erarbeiteten Dinge in einem Wettkampf umsetzen. Unsere Mannschaft hat in den vergangenen Wochen hervorragend im Training gearbeitet, die Spieler sind topfit und wir haben auch keine neuen Verletzungen zu beklagen", möchte der Wild-Wings-Coach neue und wertvolle Erkenntnisse aus dem Spiel seines Teams in Freiburg gewinnen.

Nur Alex Karachun fehlt

Nur Nationalspieler Alex Karachun, der sich nach seiner Operation im Aufbautraining befindet (Harold Kreis: "Er ist voll im Zeitplan"), fehlt noch.

Die Schwenninger Förderlizenzspieler Philipp Feist und David Cerny werden auf Freiburger Seite eingesetzt. Die beiden Torhüter Joacim Eriksson und Marvin Cüpper spielen jeweils 30 Minuten gegen den Zweitligisten.

Die geplanten Reihen

Die Schwenninger werden ansonsten in folgender Aufstellung spielen: Verteidigung: Spornberger–Ramage; Huss-Weber; Trivellato-Lajunen; Zernikel-Möchel. Angriff: DeFazio-Olimb-Elias, Tylor und Tyson Spink-Hungerecker; Uvira-Wahl-Indrasis; Bassen-Pfaffengut-Alberg.