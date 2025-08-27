Schwenninger Wild Wings: Von New York bis Schwenningen

Mit Tim Gettinger haben die Wild Wings einen 27-Jährigen mit NHL-Erfahrung verpflichtet. Für den 1,98 Meter großen US-Amerikaner ist Schwenningen nun die erste Station in Europa.
Für Tim Gettinger sind die Schwenninger Wild Wings die erste Station auf dieser Seite des Atlantiks. Der in Cleveland geborene US-Amerikaner verbrachte seine jungen Eishockey-Jahre zunächst in seiner Heimat und später in einer kanadischen Jugendliga. 2016 drafteten ihn die New York Rangers in die NHL, wo er immerhin 16 Spiele absolvierte. Den überwiegenden Teil seiner bisherigen Karriere verbrachte Gettinger jedoch auf den Eisflächen der AHL, wo er für das Hartford Wolf Pack und die Grand Rapids Griffins insgesamt 183 Scorerpunkte in 366 Spielen sammelte.