Schwenninger Wild Wings: Von New York bis Schwenningen

Für Tim Gettinger sind die Schwenninger Wild Wings die erste Station auf dieser Seite des Atlantiks. Der in Cleveland geborene US-Amerikaner verbrachte seine jungen Eishockey-Jahre zunächst in seiner Heimat und später in einer kanadischen Jugendliga. 2016 drafteten ihn die New York Rangers in die NHL, wo er immerhin 16 Spiele absolvierte. Den überwiegenden Teil seiner bisherigen Karriere verbrachte Gettinger jedoch auf den Eisflächen der AHL, wo er für das Hartford Wolf Pack und die Grand Rapids Griffins insgesamt 183 Scorerpunkte in 366 Spielen sammelte.

Ein alter Bekannter Doch nun war es an der Zeit für eine neue Herausforderung, wie der 27-Jährige erzählt: „Ich hatte viele gute Jahre in meiner Heimat. Aber hatte langsam das Gefühl, etwas neues erleben zu wollen.“ So zog es ihn nach Europa, genauer gesagt nach Schwenningen. „Schon beim ersten Gespräch mit Steve (Walker, Anm. d. Red.) habe ich gemerkt, dass ich gut zu den Wild Wings passe“, erinnert sich der Neuzugang an den Austausch mit dem Schwenninger Headcoach. Und – wie so oft in der kleinen Welt des internationalen Eishockeys – machte ihm auch ein alter Bekannter den Wechsel in die Neckarstadt schmackhaft: „Ich habe mit Zach Senyshyn in der Jugend in Kanada zusammengespielt. Er hat mir nur gute Dinge über Schwenningen, die Fans und die DEL erzählt. Er hat mir die Entscheidung leicht gemacht“, so Gettinger.

1,98 Meter und 98 Kilogramm

Der 27-Jährige ist mit 1,98 Metern Körpergröße und einem Kampfgewicht von 98 Kilogramm ein echter Hüne auf dem Eis. „Meine Physis ist natürlich meine größte Stärke, die ich an beiden Enden des Feldes einsetze“, beschreibt der US-Amerikaner seinen Spielstil. „Ich versuche dem Team immer das zu geben, was es zum Gewinnen braucht.“ Genau solche Spieler schätzt Steve Walker.

Doch passt Gettinger auch spielerisch in die Philosophie des Schwenninger Headcoaches? „Da bin ich mir sehr sicher“, meint der 27-Jährige selbstbewusst und ergänzt: „Natürlich ist das nach so einer kurzen Zeit schwierig zu sagen. Ich bin ja erst seit ein paar Wochen hier. Wenn man in ein neues Team kommt, braucht es immer seine Zeit, sich an die Anforderungen und Abläufe zu gewöhnen und seine Mitspieler kennenzulernen. Aber bislang bin ich sehr glücklich und habe ein sehr gutes Gefühl.“ Dieses beruht auf Gegenseitigkeit. „Wir glauben, dass er eine echte Bereicherung für unsere Mannschaft sein kann“, sagte Geschäftsführer Stefan Wagner bei der Verpflichtung des US-Amerikaners, der sowohl auf dem Flügel als auch als Center eingesetzt werden kann.

Besonderes Standing?

Neben seinem ehemaligen Mitspieler Senyshyn, Jordan Szwarz und Joacim Eriksson ist Gettinger der einzige Akteur mit NHL-Erfahrung im Schwenninger Kader. Gibt ihm das ein besonders hohes Standing in der Kabine der Wild Wings? „Das weiß ich nicht“, antwortet er. „Aber generell versuche ich, auf dem Eis ein Anführer zu sein und mit gutem Beispiel voranzugehen. Aktuell möchte ich die Jungs erst einmal richtig kennenlernen, aber im Laufe der Saison möchte ich diese Rolle natürlich auch hier in Schwenningen einnehmen.“