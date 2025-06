Schwenninger Wild Wings: Vincent Schlenker – es ist ein wenig heimkommen

1 Der gebürtige Schwenninger Vincent Schlenker spielte zuletzt für den Zweitligisten Blue Devils Weiden. Foto: Eibner Der gebürtige Neckarstädter spielt in der neuen DEL2-Saison für den EHC Freiburg. Seine bisherige Karriere liest sich spannend.







Der gebürtige Schwenninger Vincent Schlenker kommt wieder heim –zumindest in den Süden von Baden-Württemberg. Der heute 32jährige Stürmer spielt in der neuen Saison für den EHC Freiburg, dem Kooperationspartner der Wild Wings. Somit wird es am 30. August im Testspiel zwischen Freiburg und Schwenningen ein Wiedersehen mit dem einstigen Nachwuchsspieler der Wild Wings Future geben.