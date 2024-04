Mit der Verpflichtung des 30-jährigen Linksfängers steht das neue Goalie-Tandem der Neckarstädter für die Saison 2024/25, was gleichzeitig zur Folge hat, dass Cody Brenner nicht mehr zum Team für die kommende Runde zählen wird.

Nach drei Spielzeiten für die Selber Wölfe, respektive den VER Selb, ist die Zeit für Micheal Bitzer aus dem „Hockey State“ Minnesota reif für einen Wechsel in die DEL. Durch starke Leistungen in der Relegation, bei der er eine Fangquote von 94,4 Prozent aufwies, untermauerte der Deutsch-Amerikaner diesen Anspruch zuletzt nachdrücklich.

„Ich musste nicht darüber nachdenken in Schwenningen zu unterschreiben, denn ich habe auf diese Chance in der DEL gewartet. Diese Möglichkeit bei einem Team wie den Wild Wings zu haben, die aus einer solch guten Saison kommen und dieses Momentum auch in die kommende Spielzeit tragen wollen, ist umso schöner. Ich blicke gemeinsam mit meiner Familie voller Vorfreude auf all das, was uns erwartet“, lässt sich der neue Goalie in einer Mitteilung der Schwenninger zitieren.

Eispiraten Crimmitschau und Bietigheim Steelers

Über das College und die ECHL spielte sich der US-Boy 2019 ins Blickfeld der Eispiraten Crimmitschau. Seinen bislang einzigen Einsatz im deutschen Oberhaus verbuchte Bitzer mit den Bietigheim Steelers in der Saison 2021/22.

Die Wild Wings haben auf der wichtigen Torhüterposition somit bereits frühzeitig Klarheit schaffen können, wie Geschäftsführer Stefan Wagner bestätigt: „Wir haben uns intensiv mit den möglichen Konstellationen beschäftigt und mit Joacim Eriksson sowie Michael Bitzer eine Kombination fixiert, die für uns in der kommenden Saison ein entscheidender Rückhalt sein wird.“