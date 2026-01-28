Schwenninger Wild Wings: Verabschiedung, Kabinenfest – wie Alex Trivellato nun den Schalter umlegt

Die Gefühlswelt des italienischen Nationalspielers nach dem wichtigen 3:1-Heimerfolg gegen München – und vor seiner Abreise zu Olympia: „Jetzt genieße ich, was kommt.“
Dienstagabend in der Helios Arena kurz nach 22 Uhr: Minutenlang feiern die Wild Wings mit ihren Fans den überzeugenden 3:1-Heimsieg gegen München. Hallensprecher Domenic Liebing verabschiedet die drei Schwenninger Olympiateilnehmer Thomas Larkin, Alex Trivellato und Hendrik Kolbert („Macht es gut Jungs“) und ein zufriedener Coach Steve Walker freut sich, „dass wir mit einem positiven Gefühl in die Olympiapause gehen“.