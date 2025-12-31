Schwenninger Wild Wings: Universum, Erleichterung, Fans mit großem Gespür – minutenlang gefeiert

Wie die Wild Wings ihr erfolgreiches „Comeback“ gegen Ingolstadt genießen. Coach Steve Walker lobt: „Die Mannschaft hat wieder ihren starken Charakter gezeigt.“
Dienstag, kurz nach 22 Uhr, in der Helios Arena. Nach neun Niederlagen in Folge haben die Wild Wings die Wende in der DEL mit einem starken 5:3 gegen das Top-Team aus Ingolstadt geschafft. Die Mannschaft feiert mit den Fans – etwas länger als üblich nach Heimsiegen. Keeper Joacim Eriksson (46 Saves!) wird als bester Akteur an diesem Abend noch extra gefeiert. Ganz viel Erleichterung ist im „Wohnzimmer“ der Schwäne in diesen Momenten zu spüren. Punktgenau am vorletzten Abend des Jahres können die Schwenninger wieder jubeln.