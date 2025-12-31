Schwenninger Wild Wings: Universum, Erleichterung, Fans mit großem Gespür – minutenlang gefeiert

Wie die Wild Wings ihr erfolgreiches „Comeback“ gegen Ingolstadt genießen. Coach Steve Walker lobt: „Die Mannschaft hat wieder ihren starken Charakter gezeigt.“

Dienstag, kurz nach 22 Uhr, in der Helios Arena. Nach neun Niederlagen in Folge haben die Wild Wings die Wende in der DEL mit einem starken 5:3 gegen das Top-Team aus Ingolstadt geschafft. Die Mannschaft feiert mit den Fans – etwas länger als üblich nach Heimsiegen. Keeper Joacim Eriksson (46 Saves!) wird als bester Akteur an diesem Abend noch extra gefeiert. Ganz viel Erleichterung ist im „Wohnzimmer“ der Schwäne in diesen Momenten zu spüren. Punktgenau am vorletzten Abend des Jahres können die Schwenninger wieder jubeln.

Von Kyler Platzer bis Eric Martinsson Doppeltorschütze Kyle Platzer haut den Satz des Abends raus: „Ein ganzes Universum ist von unseren Schultern abgefallen. Ich bin sehr stolz auf mein Team.“

Die Ausführungen von Coach Steve Walker sind nicht weniger beeindruckend: „Dieses Spiel hat den starken Charakter der Mannschaft gezeigt. Auch wenn es nicht das beste Spiel von uns war, so ist es ein Statement des Teams in Verbindung mit unseren Fans.“

Der Schwenninger Trainer stufte die Leistung – vor dem Hintergrund, dass einige Spieler infektmäßig leicht belastet waren – noch umso höher ein.

Für einen „glücklichen“ Tylor Spink, der zusammen mit seinem Zwillingsbruder Tyson an diesem Silvestertag 33 Jahre alt wird, lag der Ursprung dieser Wende schon am Sonntag im Duell gegen Köln (5:6), „als wir insgesamt fünf Toregegen einen starken Gegner erzielten. Heute gegen Ingolstadt haben wir uns genau an den Plan gehalten, waren sehr fokussiert. Wir haben keine einfache Zeit hinter uns. Neunmal zu verlieren war nicht lustig. Es ist sehr wichtig, dass wir mit einem positiven Erlebnis nun das neue Jahr beginnen.“

Wild-Wings-Fans haben besonderes Gespür

Großartig war am Dienstag einmal mehr die lautstarke Unterstützung der Fans, die, trotz der Negativ-Erlebnisse zuletzt, von der ersten Minute an geschlossen in der ausverkauften Helios Arena hinter der Mannschaft standen. Diese Stimmung war auch mitverantwortlich dafür, dass die Schwäne in den ersten zwei Dritteln (4:1-Führung) hervorragend auftraten, wie schon längere Zeit nicht mehr gesehen. Verteidiger Eric Martinsson schwärmt von diesem Support: „Ich habe so etwas woanders noch nicht erlebt. Eine Mannschaft trotz neun Niederlagen weiterhin so zu unterstützen, ist etwas ganz Besonderes.“

Die Schwenninger Fans zeichnet seit Jahren aus, dass sie viel Eishockey-Kompetenz besitzen, in den Details sehr kritisch sein können, aber immer auch anerkennen, wenn ihre Mannschaft hart arbeitet, selbst wenn die Ergebnisse nicht stimmen.

Vor dem Spiel gegen Ingolstadt war im Schwenninger Fanblock ein Transparent zu lesen: „Die letzten Wochen abhaken. Gemeinsam mit vollem Einsatz ins Neue Jahr.“ Mehr klare Aussage und mehr Schulterschluss in diesen Tagen geht nicht.

Ein kleiner Ausblick

Bei aller Freude über dieses Erfolgserlebnis gegen ein Top-Team der DEL bleibt es dabei: Es ist nur ein schöner Ist-Moment. Dieser Januar beinhaltet für die Wild Wings in Sachen Play-off-Qualifikation richtungsweisende Spiele und Wochen. Bis zur Olympia-Pause stehen noch neun Partien in einem sehr dicht gedrängten Programm an. Nach der vierwöchigen Unterbrechung geht es dann in den restlichen acht DEL-Hauptrundenspielen um weitere wichtige Punkte.

Die Schwenninger stehen vor dem kommenden Wochenende mit 43 Punkten auf Rang zehn. Verfolger Augsburg (11./40 – ein Spiel weniger) bleibt an den Wild Wings hartnäckig dran und ist am Freitag (19.30 Uhr) auch Gastgeber in dem Direkt-Duell. Am Sonntag (14 Uhr) gastieren die Neckarstädter in Frankfurt (13./32). Die Löwen schickten Schlusslicht Dresden mit einem 3:0 am Dienstagabend wieder nach Hause. Das dritte und letzte Sechs-Punkte-Spiel innerhalb der kommenden sieben Tage steht für das Walker-Team dann am Dreikönigstag (Dienstag, 6. Januar, 14 Uhr) daheim gegen Wolfsburg (8./48) an.

Die Wild Wings haben diesen so wichtigen Sieg am Dienstagabend kurz genossen, wissen aber auch, dass diese drei Zähler gegen Ingolstadt nicht mehr so wertvoll ssind, wenn in den kommenden drei Spielen nicht kräftig weiter gepunktet wird.

Kyle Platzer bringt es auf den Punkt: „Wir haben in dieser Hauptrunde nur noch Endspiele.“ Für diese hat sich die Ausgangslage nun aber wieder leicht verbessert.