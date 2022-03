1 Kampf um jeden Meter. Schwenningens Brett Pollock (rechts) wird von Niclas Lucenius (Krefeld) hier ausgespielt. Foto: Eibner

Was für ein Krimi im Abstiegsduell zwischen Krefeld und den Wild Wings! 0,2 Sekunden vor dem Ende der Verlängerung erzielte Krefelds Jeremy Bracco in Überzahl den 3:2-Siegtreffer. Schwenningen hat den Klassenerhalt noch nicht geschafft. Dafür wäre der Zusatzpunkt nötig gewesen. Die Gäste boten insgesamt keine gute Leistung in diesem ersten "Endspiel"um den Ligaverbleib.















Link kopiert

Die Wild Wings haben ihren ersten Matchball auf den Ligaverbleib vergeben und müssen nun auf ihr vorletztes Hauptrunden-Spiel am Freitag in Ingolstadt hoffen.

Krefeld ist noch nicht abgestiegen, setzt nun auf seine restlichen drei Spiele – am Mittwoch schon in Mannheim. In den Kampf um den Klassenerhalt sind nun sogar auch noch die Iserlohner reingerutscht.

Wild-Wings-Coach zeigt sich nach Spielende kämpferisch

Wild-Wings-Trainer Christof Kreutzer zeigte sich nach dem Spielende kämpferisch: "Die Jungs werden diese Niederlage wegstecken und am Freitag in Ingolstadt wieder angreifen. Der eine Punkt kann in der Endabrechnung noch ganz wichtig für uns sein. Wir haben sehr gut begonnen, doch Krefeld hat dann gezeigt, dass es gefährlich sein kann. Über die Strafe in der Verlängerung kann man diskutieren." Schwenningens Angreifer Daniel Pfaffengut war nach dem Schlusszeichen enttäuscht: "Krefeld hat extrem gut gespielt. Wir müssen uns nun auf den Freitag fokussieren."

Veränderte Angriffsreihen

Bei den Schwenningern fehlten die verletzten Angreifer Tylor Spink und Boaz Bassen – Marius Möchel aufgrund einer Erkrankung. Maximilian Adam blieb die Zuschauerrolle. Für Tylor Spink rückte Brett Pollock in die ersten Angriffsreihe der Wild Wings. Tomas Zaborsky, der gegen Düsseldorf zuschauen musste, spielte in Reihe 2.

Nach dem 1:0 verliert Schwenningen den Faden

Die Wild Wings erwischten einen optimalen Start. Nach guten Chancen von Daniel Pfaffengut und Jordan George nutzten sie ihr erstes Überzahlspiel in der 4. Minute durch das Tor von Max Görtz zum 1:0. Der Schwenninger hatte mit seinem Schuss vor der blauen Linie Krefeld-Keeper Sergey Belof keine Chance gelassen. Doch dann verloren die Schwenninger in ihrem Spiel den Faden – Krefeld kam stärker auf.

Schlussmann Joacim Eriksson hatte noch ein Solo von Thomas Olsen pariert, doch wenige Augenblicke später glich Maximilian Glässl in der 11. Minute zum 1:1 aus. Bei den Wild Wings fehlte nun im Spiel gegen die Scheibe die Ordnung. Die Pinguine, mit einer guten Körpersprache, kamen zum 2:1 (19.). Die Scheibe war nach dem Schuss von Glässl unglücklicherweise über die Schulter von Eriksson "gerollt"

Klare Ansage vom Krefelder Doppeltorschützen Glässl in der ersten Drittelspause: "Wir haben das Momentum jetzt auf unsere Seite gezogen."

Krefeld immer besser drin in der Partie

Im zweiten Drittel waren die Rheinländer das bessere Team, auch wenn Alex Karachun (34.) eine gute Chance besaß. Die Probleme im Schwenninger Spiel waren zu diesem Zeitpunkt noch zu groß. Mit 2:1 für die Pinguine ging es in die letzte Pause. Wild-Wings-Verteidiger Johannes Huß kritisch: "Nach dem 1:2 sind wir nervös geworden. Alle wissen, wie Krefeld spielt. Wir müssen schlauer sein."

Im Schlussabschnitt begannen die Wild Wings stark. Nach einem abgefangenen Krefelder Angriff steuerte Görtz (42.) auf Belof zu und schnürte mit dem 2:2 sein "Doppelpack". Die Spannung blieb in einem relativ "vogelwilden" DEL-Duell hoch.

Tyson Spink kassiert kurz vor dem Ende der Verlängerung noch eine Strafe

25 Sekunden vor dem Ende der Verlängerung erhielt Tyson Spink noch eine Strafe. Und dann traf Jeremy Bracco zum 3:2.

Krefeld – Wild Wings 3:2 n.V. (2:1, 0:0, 0:1, 1:0)

Tore: 0:1 Görtz (3:56/5:4), 1:1 Gläßl (10:13), 2:1 Gläßl (18:34), 2:2 Görtz (41:51), 3:2 Jeremy Bracco (64:59/5:4)

Strafen: Krefeld: 4 – Wild Wings: 4

Schiedsrichter: Rekucki/Schukies

Zuschauer: 2543