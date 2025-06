Schwenninger Wild Wings: Umzugskisten, Rückkehr-Freude und Gartenarbeit in einem alten Trikot

1 In der vergangenen Saison noch Rivalen – ab sofort Teamkollegen: Dominik Bittner (links) und Wild-Wings-Angreifer Kyle Platzer. Foto: Roland Sigwart Dominik Bittner ist nach sechs Jahren zurück in Schwenningen. Er spricht über seine Wünsche sowie Ziele mit den Wild Wings und ob er vieles in München nun aussortiert hat.







Das nennt man Stress. Wild-Wings-Rückkehrer Dominik Bittner pendelt aktuell zwischen Umzugskartons in Dauchingen und Sommertraining in Schwenningen hin- und her. Der 32-Jährige kann aber über seine zeitlich eng getakteten Tage lachen. Er freut sich sehr auf sein nächstes Kapitel in Schwenningen und fand dennoch Zeit für ein Gespräch.