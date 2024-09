Schwenninger Wild Wings: Überstunden-Freaks, Problemzonen und auslaufende Verträge

1 Tyson Spink (rechts) verwandelte für die Wild Wings gegen den deutschen Meister Berlin den entscheidenden Penalty zum 4:3-Endstand. Foto: Roland Sigwart

Steve Walker freut sich über den Sieg gegen Berlin, sieht aber auch noch zu viele Fehlerquellen. Am Dienstag (19.30 Uhr) kommt DEL-Spitzenreiter Ingolstadt.









Die Wild Wings freuen sich über den 4:3-Heimsieg nach Penaltyschießen gegen den DEL-Titelverteidiger Berlin. Es lief für die Schwenninger am Sonntagabend in der Helios Arena bereits das dritte „Nachsitzen“ in erst vier Spielen. Coach Steve Walker bringt es auf den Punkt: „Wir haben mit Bremerhaven und den Eisbären die beiden Vorjahresfinalisten besiegt. Das ist ein gutes Gefühl.“