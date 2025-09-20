Schwenninger Wild Wings: Übermotiviert, fundamentale Fehler und keine Lösungsansätze

Warum die Wild Wings gegen Köln chancenlos waren. Am Sonntag in Frankfurt erwartet die Schwenninger ein heißer Tanz. Eishockey brutal zwischen Mannheim und Berlin.
Es war am Freitagabend alles angerichtet für die Saison-Heimpremiere der Wild Wings: Ein ausverkauftes Haus, zunächst eine großartige Stimmung und eine beeindruckende Choreografie der Schwennninger Fans vor dem ersten Bully. Nach 100 Sekunden schienen die Neckarstädter mit der 1:0-Führung von Tylor Spink gegen zuletzt gebeutelte Kölner auch auf dem richtigen Weg. Doch es kam alles anders.