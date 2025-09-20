Schwenninger Wild Wings: Übermotiviert, fundamentale Fehler und keine Lösungsansätze

Warum die Wild Wings gegen Köln chancenlos waren. Am Sonntag in Frankfurt erwartet die Schwenninger ein heißer Tanz. Eishockey brutal zwischen Mannheim und Berlin.

Es war am Freitagabend alles angerichtet für die Saison-Heimpremiere der Wild Wings: Ein ausverkauftes Haus, zunächst eine großartige Stimmung und eine beeindruckende Choreografie der Schwennninger Fans vor dem ersten Bully. Nach 100 Sekunden schienen die Neckarstädter mit der 1:0-Führung von Tylor Spink gegen zuletzt gebeutelte Kölner auch auf dem richtigen Weg. Doch es kam alles anders.

Am Ende stand eine ernüchternde 1:4-Niederlage gegen ein starkes, souveränes Haie-Team, die aufzeigt, dass die Wild Wings in jedem Spiel hundert Prozent geben und schlau sein müssen, um Chancen auf Punkte zu haben.

Wie es Steve Walker und Thomas Larkin sahen

Der Schwenninger Coach nannte einige Kritikpunkte nach dem Schlusszeichen. Zusammenfassend erst einmal: „Einen starken Gegner wie Köln hätten wir anders bearbeiten müssen.“

Steve Walker hatte einen guten Start seines Teams gesehen. „Dann haben uns offensichtlich die Emotionen übermannt. Wir sind in drei Strafen hineingelaufen, die uns aus dem Spiel genommen haben. Im Mitteldrittel haben wir fundamentale Fehler beim Forechecking vor den Gegentoren gemacht und dann wird es gegen so einen starken Gegner schwer bei diesem Rückstand. Wir haben das Momentum nicht mehr bekommen.“

Kapitän Thomas Larkin zeigte sich sehr enttäuscht: „Wir können es besser. Köln hat verdient gewonnen. Sie haben es richtig gut gemacht. Vielleicht wollten wir bei unserem Heimspiel auch einfach zu viel. Wir haben nach unserem 1:0 den Faden verloren und nicht mehr zurückgefunden. Auch ich habe eine unnötige Strafe kassiert. Wir müssen daraus lernen.“

Haie haben die Wende geschafft

Kölns Coach Kari Jalonen freute sich nach den beiden Auftaktniederlagen seines Teams über „einen wichtigen Sieg. Zum Saisonbeginn zählt jeder Sieg, weil er den Spielern ein Lächeln ins Gesicht zaubert“, wurde der Finne sogar etwas sentimental. Er lobte sein Team für eine „gute Leistung hier in Schwenningen, wo es immer schwer zu spielen ist“.

Jetzt zum „Pulverfass“ Frankfurt

Rein von den Zahlen her ist die erste Zwischenbilanz aus Schwenninger Sicht mit nur zwei Punkten aus den ersten drei Spielen leicht enttäuschend. Aber am Sonntag (16.30 Uhr) können die Wild Wings mit einem Sieg bei den krisengeschüttelten Frankfurtern das Bild in dieser Saisonstartphase wieder gerade rücken.

Doch aufgepasst: Bei den Frankfurter Löwen ist nach den ersten drei Niederlagen richtig Feuer unterm Dach. Der Unmut der Fans ist groß. Das 3:6 daheim am Donnerstag gegen DEL-Aufsteiger Dresden galt als Brandbeschleuniger. Im Mittelpunkt der Kritik stehen Trainer Tom Rowe und der vom Co-Trainer zum Sportdirektor vor der Saison beförderte Jan Barta, der auf diesem Posten als unerfahren gilt. Rowe wird im Frankfurter Umfeld vorgeworfen, dass bei seinem Team kein Spielsystem erkennbar wäre.

Kaderplanung läuft offensichtlich falsch

Die Mannschaft wurde nach dem Abgang von Top-Torjäger Dominik Bokk (nach Köln) nicht wirklich verstärkt. Aus Köln kam Torhüter Mirko Pantkowski und teilt sich den Job mit Ex-Wild Wing Cody Brenner. Immerhin gute Ansätze zeigt im Angriff Neuzugang Matthew Wedman. Weil sich Jakob Lilja, ebenfalls ein neuer Stürmer, bereits längerfristig verletzte, wurde aus der nordamerikanischen Minor Leagues nun Ty Glover nachverpflichtet.

Frankfurts Kapitän und Top-Verteidiger Maksim Matushkin sprach am Donnerstag nach der Pleite gegen Dresden Klartext: „Wir bekommen zu viele Gegentore. Einige Spieler, da schließe ich mich nicht aus, müssen mehr Verantwortung übernehmen. Wir können nicht weiter verlieren.“

Thomas Larkin kann sich gut vorstellen, „was gerade in Frankfurt los ist. Sie stehen sehr unter Druck und werden gegen uns am Sonntag beweisen wollen, dass es besser geht. Wir haben ein sehr schweres Spiel vor uns.“

Brutaler Kopf-Check

Dieser dritte Spieltag in der DEL am Freitag sah als negativer Höhepunkt die brutalen Szenen zwischen Mannheim und Berlin. Nur drei Sekunden! nach dem ersten Bully lieferten sich Luke Esposito (Mannheim) und Lean Bergmann (Berlin) einen Faustkampf. Esposito verletzte sich im zweiten Drittel nach einem üblen Kopf-Check von Eisbär Yannick Veilleux schwer und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Auf der anderen Seite konnte zuvor Berlins Top-Scorer Ty Ronning nach einem bösen Foul von Kris Bennett (Mannheim) nicht mehr weiterspielen. Es ist mit langen Sperren zu rechnen.

Immerhin gab es in der SAP Arena eine schöne Randstory: Adler-Talent Max Penkin (16) ist nun der jüngste Torschütze in der DEL-Geschichte.

Iserlohner Aufholjagd

Iserlohn drehte einen 1:4-Rückstand gegen Nürnberg (nach 42 Minuten) noch und jubelte über ein 6:5-Sieg nach Penaltyschießen. Ingolstadt brachte beim 3:2 Wolfsburg die erste Niederlage bei. Bremerhaven unterlag auf eigenem Eis Straubing mit 2:5 und Red Bull München feierte ein souveränes 6:3 daheim gegen Augsburg.