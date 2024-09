Schwenninger Wild Wings: Typisch Steve Walker: Nach dem 7:0 tritt er bewusst auf die Bremse

1 Der gegen Frankfurt zweifache Torschütze Sebastian Uvira (links – hier gegen den Frankfurter Linus Fröberg) lobt die Neuzugänge: „Sie passen hervorragend zu uns und machen uns stärker.“ Foto: Roland Sigwart

„Niemals zu hoch, nie zu niedrig werden“ – exakt diese These gilt als eines der Erfolgsrezepte des Schwenninger Coaches. Die Wild Wings stufen das Ergebnis gegen Frankfurt völlig richtig ein.









Keine Frage, die Wild Wings haben am Freitag in ihrem vorletzten Testspiel gegen ihren DEL-Rivalen Frankfurt eine sehr gute Leistung gezeigt. Vor allem drei Tore im Powerplay sprechen für sich. Dennoch bewerten die Schwenninger das 7:0 völlig richtig. Es war „nur“ein Testspiel. Doch dem Selbstvertrauen für den Saisonstart am kommenden Freitag in Mannheim tat dieser Auftritt, der 3794 Zuschauer in der Helios Arena begeisterte, jedenfalls gut.