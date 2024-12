Schwenninger Wild Wings: Tylor Spink muss im Krankenhaus untersucht werden

1 Wild-Wings-Stürmer Tylor Spink wird im Krankenhaus nun routinemäßig untersucht. Foto: Eibner

Top-Stürmer klagt an Heiligabend über Kreislaufbeschwerden und unterzieht sich stationär einer umfangreichen Kontrolle. Sein Einsatz am Donnerstag daheim gegen Düsseldorf ist wohl ausgeschlossen.









Die Wild Wings vermelden am 1. Weihnachtsfeiertag, dass sich ihr Stürmer Tylor Spink nach einer vorübergehenden Kreislaufstörung am Heiligabend zu weiteren medizinischen Untersuchungen vorerst in stationärer Behandlung im Schwarzwald-Baar-Klinikum befindet. „Dabei handelt sich um einen bei Leistungssportlern routinemäßigen Kontrollprozess, der maximale medizinische Sicherheit gewährleisten soll“, heißt es in der Mitteilung offiziell weiter.