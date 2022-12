Tylor Spink fordert: "So müssen wir weitermachen"

1 Wild-Wings-Torhüter Joacim Eriksson freute sich am Freitag zusammen mit seinem Team und den Fans gegen Augsburg riesig über den wichtigen Heimsieg und über seinen ersten Saison-Shutout. Foto: Roland Sigwart

Mit einem sehr großen Willen und einer Top-Einstellung haben die Wild Wings am Freitagabend daheim noch das "Geduldsspiel" gegen die Augsburger Panther mit 1:0 nach Verlängerung gewonnen. David Ullström muss verletzungsbedingt in Düsseldorf und Köln wieder pausieren.















Nur 50 Sekunden waren in der Verlängerung gegen Augsburg gespielt, als Tylor Spink die Scheibe zum Tor des Tages über die Augsburger Torlinie "stocherte". Mit fünf Punkten aus den letzten beiden Partien liegen die Wild Wings nur noch drei Zähler hinter dem Tabellenzehnten Düsseldorf, können am Sonntag (14 Uhr) mit einem Sieg gegen die DEG also gleichziehen.