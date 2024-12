1 Auf heißen Kohlen: Wild-Wings-Keeper möchte gegen Ingolstadt am Donnerstagabend auflaufen, doch vielleicht wohnt er zur gleichen Zeit auch der Geburt seines zweiten Sohnes im Krankenhaus bei. Alles ist möglich. Foto: Eibner

Warum sich die Schwenninger auf ein sehr attraktives Heimspiel am Donnerstag gegen den DEL-Spitzenreiter freuen. Torhüter Joacim Eriksson plant nur noch minütlich.









Die Wild Wings empfangen in der DEL am Donnerstag (19.30 Uhr) die Mannschaft der Stunde. Spitzenreiter ERC Ingolstadt stellt in der Liga aktuell das Nonplusultra dar. Die Mannschaft von Mark French kehrte mit sechs Siegen in Folge an die Tabellenspitze zurück, trumpfte zum Beispiel vor einer Woche mit einem 4:0 in Berlin mächtig auf.