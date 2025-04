Der 21-fache deutsche Nationalspieler verlängert in Schwenningen und geht somit in seine fünfte DEL-Saison mit den Neckarstädtern. 2021 aus Düsseldorf gekommen, trumpfte der robuste Flügelstürmer direkt auf und wurde zu einem äußerst verlässlichen Scorer der Wild Wings.

Seine Stärken – seine Ziele

Allein in den vergangenen beiden Hauptrunden und im System von Headcoach Steve Walker verbuchte der Linksschütze 80 Punkte. Mit durchschnittlich 0,71 Zählern pro Partie ist Alex Karachun der mit Abstand produktivste deutsche Spieler unter allen Aktiven, die das Trikot der Schwenninger in der DEL getragen haben.

Lesen Sie auch

Nicht nur deshalb, aber auch aufgrund seiner Identifikation mit dem Club hat sich der 30-Jährige zu einem der Publikumslieblinge aufgeschwungen.

Seinen Auftrag am Neckarursprung sieht er demnach noch nicht als beendet an. „Die letzten Jahre haben wir hier zusammen die richtigen Bausteine gelegt, um zukünftig weiterhin Erfolg zu haben. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit den Wild Wings etwas Großartiges erreichen können und möchte einen wesentlichen Beitrag dazu leisten und ein Teil dieser Historie sein.“

Das sagt Stefan Wagner

Für Geschäftsführer Stefan Wagner ist die Vertragsverlängerung von Alexander Karachun ein weiteres wichtiges Puzzleteil in den Planungen für die Saison 25|26.

„Alex weiß, was er an uns hat, und wir wissen, was wir an ihm haben. Gemeinsam wollen wir uns nächste Saison weiter verbessern und so nahe ans Optimum kommen, wie nur irgend möglich.“

Der bisherige Kader für 2025/26

Tor: Joacim Eriksson, Michael Bitzer. Verteidigung: Thomas Larkin, Alex Trivellato, Arkadiusz Dziambor.

Mögliche Vertragsverlängerungen: Ben Marshall und Will Weber.

Angriff: Zach Senyshyn, Philip Feist, Sebastian Uvira, Mirko Höfflin, Alex Karachun, Boaz Bassen, Phil Hungerecker. Mögliche Verlängerungen: Tyson und Tylor Spink.

Wahrscheinliche Neuzugänge: Dominik Bittner (bisher Red Bull München) und U23-Stürmer Hakon Hänelt.