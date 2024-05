1 Thomas Larkin hätte sehr gerne mit seinem italienischen Team in Bozen den Wiederaufstieg in die WM Top-Division geschafft. Foto: Eibner

Schwenninger Kapitän kehrt mit gemischten Gefühlen von der WM Division 1 zurück: Italien schafft den Aufstieg nicht, „aber die Stimmung bei uns daheim war unglaublich“.









Thomas Larkin spielt gerade daheim in Niedereschach mit seiner Tochter Mara „Lotti Karotti“, ist in bester Stimmung. Für ein Gespräch mit uns nimmt er sich gerne Zeit. Der Kapitän der Wild Wings ist zurück von der WM Division 1 in Bozen. Mit dem italienischen Nationalteam schaffte er – zusammen mit den Schwenninger Verteidigern Alex Trivellato und Peter Spornberger – zwar nicht den Wiederaufstieg in die Top-Division, doch stimmungsmäßig war diese Heim-Weltmeisterschaft für die Italiener eine tolle Geschichte. Besonders in Richtung Olympische Spiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo.