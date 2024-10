Schwenninger Wild Wings: Thomas Larkin über die Gefühlslage und die möglichen Lösungsansätze

1 Thomas Larkin sagt: „Wir haben an uns selbst hohe Erwartungen. Wir brauchen schnell wieder Erfolgserlebnisse.“ Foto: Eibner/Lägler

Schwenningens Kapitän zeigt sich momentan frustriert, aber auch kämpferisch: „Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem es so nicht mehr weitergehen kann.“ Der 33-Jährige fordert vor allem wieder mehr „Konstanz“.









Die Wild Wings (11. Platz/sechs Punkte) haben sich ihren Saisonstart in der DEL anders vorgestellt. Es gibt einige Gründe. Für Kapitän Thomas Larkin steht fest: „Unsere Mannschaft kann viel mehr. Wir müssen es aber schnell auf dem Eis wieder zeigen.“ Wir sprachen mit dem 33-jährigen Verteidiger über die Stimmungslage im Team und über Lösungsansätze, bevor es am Freitag für die Wild Wings in der Kölner Lanxess Arena gegen die Haie geht.