Schwenninger Wild Wings: Teemu Pulkkinen hat schon einen neuen Arbeitgeber

So schnell geht es auch im Eishockey-Geschäft. Am späten Sonntagabend lösten die Wild Wings mit ihrem bisherigen Stürmer Teemu Pulkkinen den Vertrag im beiderseitigen Einvernehmen auf. Mit dem slowakischen Club HK Poprad (Aktuell Platz 8 in der Extraliga) hat der Finne schnell einen neuen Arbeitgeber gefunden, für diesen er bereits ab dem Wochenende zum Einsatz kommen soll.